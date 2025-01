Transizione energentica, siglato accordo tra Coldiretti, Montepaschi e Cib

Banca Monte dei Paschi di Siena, Coldiretti e il Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione (Cib) hanno firmato un protocollo d'intesa per promuovere investimenti strategici nel settore agricolo e accelerare la transizione energetica attraverso la produzione di biometano.

Protocollo d'intesa – L'accordo punta a sostenere le imprese agricole italiane, incentivandole a investire in impianti di biometano, considerato una risorsa chiave per migliorare l'indipendenza e la diversificazione energetica. "Banca Monte dei Paschi di Siena, Coldiretti e Cib hanno convenuto sull'importanza strategica di incentivare le imprese agricole a investire in impianti di biometano", si legge in una nota congiunta.

Ruolo della banca – Monte dei Paschi, attraverso i suoi Centri Agridop ed Energia Verde, fornirà strumenti finanziari dedicati e consulenze specializzate per agevolare i progetti di investimento. Saranno messe a disposizione anche procedure semplificate per accelerare l'accesso ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Impegni delle parti – Coldiretti e Cib monitoreranno le attività delle imprese agricole coinvolte e si occuperanno di stabilire linee guida e vademecum per semplificare gli adempimenti burocratici. "La nostra collaborazione mira a sostenere le aziende agricole nel percorso verso un futuro più sostenibile", sottolineano i firmatari.

Biometano – La produzione di questa risorsa è vista come un elemento centrale per ridurre le emissioni di CO₂ e favorire l’economia circolare. Gli impianti non solo contribuiranno alla sostenibilità ambientale, ma permetteranno anche la riconversione di strutture già esistenti, come quelle dedicate al biogas.

Opportunità per le imprese – Le aziende agricole che parteciperanno al programma avranno accesso a un percorso privilegiato per i bandi del Pnrr, beneficiando di supporto tecnico e finanziario per sviluppare progetti in linea con gli obiettivi di transizione ecologica.

Questo protocollo rappresenta un passo significativo per il settore agroalimentare italiano, che si prepara a un futuro più verde e autosufficiente dal punto di vista energetico.

