Tunisia, una start-up trasforma la sansa di oliva in energia

Tra gli ulivi, nell'officina dell'ingegnere tunisino Yassine Khelifi, ronza il motore di una macchina che trasforma la sansa di oliva in bricchette per il riscaldamento, alternativa alla legna e fonte di energia essenziale in un Paese fortemente dipendente dalle importazioni di gas e petrolio. "Estraiamo energia e guadagniamo denaro dai rifiuti organici scartati", ha detto all'Afp Yassine Khelifi, 36 anni, fondatore della start-up Bioheat, creata nel 2022 nel villaggio di Sanhaja, vicino a Manouba, non lontano da Tunisi.

La tecnica - Esponendo i resti di "fitoura", una pasta compressa di sansa di oliva (bucce, residui di polpa, frammenti di noccioli), è orgoglioso di "trasformare qualcosa di senza valore in una fonte di ricchezza". Gli operai trasportano la vinaccia con i camion, la inseriscono in uno stampo che forma delle bricchette cilindriche, lasciate essiccare per 30 giorni, al sole e nelle serre, prima di essere confezionate per la consegna ai clienti. In Tunisia la "fitoura" è utilizzata fin da tempi immemorabili per accendere fuochi (hammam e panetterie), in cucina (come integratore alimentare) o per nutrire gli animali. Ma la maggior parte degli scarti della spremitura delle olive finisce in natura, inquinando il terreno.

L'idea - La Tunisia, che è tra i primi cinque produttori di olio d'oliva al mondo con 340.000 tonnellate previste per la stagione 2024/2025, genera quasi il doppio della quantità di rifiuti "fitoura" (600.000 tonnellate quest'anno). Nella sua campagna natale, Yassine Khelifi vedeva sempre gli operai della vicina pressa utilizzare la "fitoura": "Mi chiedevo come questo materiale potesse bruciare così a lungo senza spegnersi". Ciò gli avrebbe dato l'idea, anni dopo, di "trasformarla in energia" per "ridurre l'uso di legna da ardere in un Paese che soffre di deforestazione e cambiamenti climatici". Questo ingegnere, analista di immagini satellitari, ha avviato un'attività in proprio nel 2015 per vendere stufe, ma ha notato una carenza di legna. Dal 2018 è alla ricerca in Tunisia e in Europa di una macchina in grado di trasformare la sansa in bricchette. Ma invano. Così decise di costruirla lui stesso, testando "tutti i tipi di motori e pezzi di ricambio" per quattro anni. Fino allo sviluppo di una bricchetta con un contenuto di umidità residua dell'8%, circa la metà di quello della legna da ardere e "che produce emissioni di CO2 molto più basse".

La crescita - Bioheat, che attualmente impiega una decina di persone, ha trovato opportunità in Tunisia: ristoratori, albergatori e alcune scuole scarsamente riscaldate nelle regioni svantaggiate del nord-ovest, dove le temperature sono rigide in inverno. Ma la maggior parte (60%) della sua produzione (600 tonnellate quest'anno) viene ormai esportata in Francia e Canada. Selim Sahli, 40 anni, proprietario di una pensione vicino a Nabeul, è felice di essere passato dalla legna alle bricchette questo inverno: "è una fonte di energia pulita e facile da usare e, dal punto di vista finanziario, ho ridotto di un terzo i costi del riscaldamento". Ahmed Harrar, proprietario di una pizzeria nella periferia di Tunisi, vanta invece altri vantaggi: le bricchette a bassa umidità producono meno fumo della legna, con grande sollievo dei suoi vicini, e "la 'fitoura' conferisce alla pizza un sapore speciale".

I vantaggi - Secondo Noureddine Nasr, ex esperto di sviluppo agricolo e rurale presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), un migliore utilizzo dell'olio d'oliva "aiuta a proteggere l'ambiente e a creare posti di lavoro e ricchezza". Questo tipo di progetto "va incoraggiato", afferma, perché questa invenzione "contribuisce a ridurre gli acquisti di energia in un Paese con un deficit elevato". Secondo le statistiche ufficiali, la Tunisia dipende dalle importazioni di carburante e gas per oltre il 60% del suo fabbisogno. E le forniture energetiche gravano sul bilancio del Paese, che è indebitato per circa l'80% del Pil. Per creare la sua start-up, Khelifi ha dovuto affrontare "un percorso disseminato di insidie": ha incontrato in particolare difficoltà nel reperire fondi, a causa degli "elevati tassi bancari", preferendo chiedere aiuto a chi gli stava intorno. Ma le sue ambizioni restano intatte. Sogna di "diventare un attore chiave nella transizione verso l'energia pulita in Tunisia e, perché no, su scala mondiale".

