Energia, arriva il "Manifesto" per un mercato più equo e sostenibile

Octopus Energy Italia, azienda impegnata nella transizione energetica con un ampio portafoglio di progetti legati alle fonti rinnovabili, ha presentato il suo Manifesto, un piano in dieci punti per riformare il mercato energetico e garantire maggiore equità e trasparenza ai consumatori. La compagnia chiede il supporto delle istituzioni per combattere le pratiche scorrette, semplificare la burocrazia e promuovere l’uso di energie rinnovabili.

Pratiche scorrette – Uno dei punti principali riguarda la lotta contro le pratiche commerciali ingannevoli. Molti operatori offrono tariffe convenienti ai nuovi clienti, salvo poi aumentarle dopo pochi mesi. Octopus Energy propone regole più severe per impedire che i costi dei clienti fedeli finanzino gli sconti per i nuovi ingressi.

Tutela della privacy – Il Manifesto solleva anche la questione della protezione dei dati personali. La compagnia denuncia l’uso improprio dei dati dei consumatori, spesso esposti a chiamate commerciali indesiderate. Secondo Octopus Energy, servono misure più rigide per evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni personali.

Bolletta più trasparente – Un altro obiettivo è la semplificazione della bolletta. La società critica la presenza di costi aggiuntivi, come il canone Rai e gli oneri di sistema, che complicano la lettura della spesa effettiva per l’energia. Eliminare queste voci, sostiene l’azienda, renderebbe la bolletta più chiara e accessibile a tutti.

Costi e tariffe – Il Manifesto chiede inoltre di rendere gratuite alcune procedure digitali, come il cambio di intestazione per la fornitura di gas, e di superare il sistema del Prezzo Unico Nazionale (PUN). Quest’ultimo, calcolato come media dei costi di produzione dell’energia, impedisce ai consumatori di beneficiare dei prezzi più bassi delle fonti rinnovabili disponibili a livello locale.

Burocrazia e comparatori – La lentezza della burocrazia è un altro problema evidenziato. Il passaggio da un fornitore all’altro può richiedere fino a due mesi. Octopus Energy propone di ridurre i tempi a 24-48 ore. Anche i siti di comparazione delle tariffe finiscono nel mirino: l’azienda chiede regole più chiare per garantire che le informazioni siano imparziali e non influenzate da accordi commerciali.

Truffe telefoniche – Un altro aspetto riguarda la trasparenza nelle vendite telefoniche. Il Manifesto suggerisce l’obbligo di registrare integralmente le chiamate commerciali per prevenire raggiri e pressioni indebite sui consumatori.

Investimenti nella rete – La transizione energetica è un tema chiave. La compagnia sottolinea che per gestire i picchi di domanda si ricorre ancora a fonti inquinanti come carbone e gas. Per ridurre l’impatto ambientale e i costi, propone di incentivare l’uso di batterie di accumulo e tecnologie intelligenti.

Energie rinnovabili – Il Manifesto critica anche gli ostacoli burocratici alla realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile. Secondo Octopus Energy, procedure più snelle accelererebbero la transizione e permetterebbero di abbassare le bollette.

L’appello alle istituzioni – Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia, ha dichiarato: “Il futuro dell’energia riguarda tutti noi. Da anni lavoriamo per un mercato più accessibile e conveniente, ma servono regole più chiare. Dopo la pubblicazione del Manifesto, ci metteremo a disposizione delle autorità per individuare le aree di intervento più urgenti”. La compagnia prevede di presentare il documento alle istituzioni e agli enti regolatori, con l’obiettivo di avviare un dialogo per una riforma strutturale del settore.