Idrogeno Verde, opportunità per le imprese italiane in Cile

Sono almeno 77 i progetti legati allo sviluppo di tecnologie per la produzione di idrogeno verde che il governo del Cile affiderà all'iniziativa privata nel corso del 2025, con un potenziale di investimenti per un valore complessivo di 25 miliari di dollari. È emerso ad un incontro organizzato a Santiago dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con l'Ambasciata italiana e Confindustria.

Emissioni zero - L'evento, alla presenza dell'Ambasciatrice italiana in Cile, fa parte della missione a cui partecipano 26 aziende in cerca di opportunità nei settori di energia, ambiente, infrastrutture e trasporti. A dettagliare le occasioni nell'ambito dell'idrogeno verde è stato il direttore degli studi dell'Associazione cilena per l'idrogeno (H2 Chile), Ricardo Rodríguez. Il responsabile degli studi sulle nuove energie presso il ministero dell'Energia cileno Angel Caviedes ha evidenziato l'impegno del Paese per raggiungere l'obiettivo emissioni zero entro il 2050, attraverso l'approvazione di una legge quadro e offendo ulteriori progetti all'iniziativa privata.

Export in crescita - Il potenziale cileno è stato evidenziato anche dalla direttrice dell'ufficio Ice di Santiago Alessandra Marcarino "il Cile ha buone prospettive economiche e l'industria italiana è già molto presente", ha affermato, aggiungendo che nel 2024 i dati commerciali mostrano che le esportazioni italiane verso il Cile raggiungeranno i 2,23 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto al 2023. "Più della metà dell'export italiano riguarda il settore dei macchinari", ha sottolineato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.