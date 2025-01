Eolico offshore, l'Unione Europea approva l'accordo EEW-Sumitomo

La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione congiunta di EEW Offshore Wind EU da parte di EEW Holding e della giapponese Sumitomo Corporation. L'accordo, che riguarda principalmente la produzione di grandi tubi d'acciaio per parchi eolici offshore, non solleva preoccupazioni per la concorrenza, secondo l'analisi della Commissione.

Dettagli dell'accordo – EEW Holding manterrà il 55% delle quote di EEW Offshore Wind EU, mentre Sumitomo acquisirà il restante 45%. L'obiettivo dell'intesa è rafforzare la capacità dell'azienda di gestire progetti su larga scala, preservando la leadership di mercato globale nel settore, come dichiarato da Christopher Schorge, Managing Partner di EEW Group. "Con l'obiettivo di continuare a garantire la nostra posizione di leader globale, abbiamo deciso di coinvolgere un partner strategico affidabile per questa divisione", ha spiegato Schorge, sottolineando che le famiglie proprietarie rimarranno azioniste di maggioranza.

Riorganizzazione interna – L'accordo si inserisce in una più ampia strategia di ristrutturazione dell'azienda tedesca. EEW Group ha recentemente creato tre nuove holding per ottimizzare la gestione delle sue attività, tra cui EEW Offshore Wind Holding, che combina il settore dei monopali con lo stabilimento produttivo di Rostock, noto come EEW SPC.

Produzione globale – EEW SPC gioca un ruolo cruciale nei progetti di energia rinnovabile a livello mondiale. Tra le iniziative più rilevanti, figura il Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) negli Stati Uniti, uno dei più grandi impianti offshore con una capacità di 2,6 GW.

Valutazione della Commissione – La Commissione Europea ha concluso che l'operazione avrà un impatto limitato sulla struttura del mercato, escludendo rischi significativi per la concorrenza. Questo via libera rappresenta un passo importante per consolidare le attività dell'azienda e rispondere alla crescente domanda di soluzioni per l'energia pulita.

Con questa mossa, EEW Offshore Wind EU punta a consolidare la sua posizione in un settore cruciale per la transizione energetica globale, collaborando con un partner solido come Sumitomo. L'alleanza riflette l'importanza di sinergie strategiche nel contesto di una crescente domanda di infrastrutture per l'energia rinnovabile.

