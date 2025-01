Genova: accordo tra Erg e Engie per la fornitura di energia eolica

Erg, leader italiano nelle energie rinnovabili, e Engie, grande operatore globale nel settore energetico, hanno siglato un contratto Power Purchase Agreement (PPA) della durata di cinque anni. Il contratto prevede la fornitura di 44 GWh annui di energia prodotta dagli impianti eolici di Erg in Italia, senza usufruire di incentivi tariffari. Un passo significativo per entrambe le aziende che si consolidano nel mercato delle energie rinnovabili, puntando a un futuro più sostenibile.

L'accordo – Il PPA siglato tra Erg e Engie rappresenta un'importante pietra miliare nel panorama delle energie rinnovabili in Italia. La fornitura sarà interamente coperta da energia eolica prodotta da impianti non soggetti a incentivi pubblici, confermando l'efficienza e la competitività degli impianti di Erg. Questo accordo si inserisce in un periodo di crescente attenzione verso le energie verdi, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2.

Dichiarazioni – Paolo Merli, amministratore delegato di Erg, ha commentato: "Questo nuovo accordo consolida la partnership con Engie, primario operatore energetico globale, con cui abbiamo già sottoscritto dei Power Purchase Agreement in Uk e Francia. Si tratta di un altro importante accordo firmato in Italia nelle ultime settimane con primarie controparti internazionali a conferma della consolidata capacità di esecuzione di Erg". Le parole di Merli evidenziano come Erg stia proseguendo sulla strada dell’espansione internazionale, facendo leva su collaborazioni strategiche che rafforzano il suo ruolo nel settore delle rinnovabili.

Strategia condivisa – La collaborazione tra Erg e Engie non è un caso isolato. Le due aziende avevano già firmato contratti simili in Gran Bretagna e Francia, rafforzando una relazione commerciale che si estende oltre i confini italiani. L'accordo sottoscritto in Italia è la continuazione di una strategia di sviluppo comune mirata a una maggiore diffusione delle energie rinnovabili, sfruttando il potenziale delle turbine eoliche che oggi rappresentano una risorsa fondamentale per la transizione ecologica.

Implicazioni future – Con il mercato delle energie rinnovabili in continua crescita, l’accordo tra Erg ed Engie si inserisce in un contesto in cui le aziende sono chiamate a garantire una fornitura stabile di energia verde, senza fare affidamento sugli incentivi pubblici. La crescente competitività delle tecnologie rinnovabili, infatti, rende possibile la stipula di contratti di fornitura come quello appena siglato, che potrebbero diventare sempre più frequenti nei prossimi anni.

Energia sostenibile – La firma del contratto tra Erg e Engie non solo riflette una scelta strategica sul piano economico, ma rappresenta anche un passo verso un futuro più sostenibile. Con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, iniziative come questa contribuiscono alla crescita di un settore che, negli ultimi anni, ha visto una forte espansione, soprattutto nel contesto europeo.

Tag: Erg, Engie, energia eolica, Power Purchase Agreement, energie rinnovabili, Italia, sostenibilità, transizione ecologica.

