Stasera Scignoria! con le note di Andrea Facco e le sfide del Professor Bampi

La puntata di Scignoria!, che chiude il mese di novembre, in onda come ogni giovedì stasera dalle 20.30 su Telenord e telenord.it, unirà le sfide del Professore Franco Bampi (prima domanda come si dice fiore, nella foto) ai proverbi dell'allieva Carolina Barneri con la musica, mix tra Irlanda e Genova, firmata da Andrea Facco.

In studio, con la lingua genovese a fare da filo conduttore, si alterneranno molteplici ospiti tra Coro Cauriol, storie dei carbunin e nuove forme di energie alternative raccontate con i suoni della Lanterna.

Nel corso della trasmissione, anche, gli interrogativi posti dalla Consulta Ligure per indovinare quale sia la città o il paese in cui si parla con la cadenza espressa dall'audio lanciato durante la singola puntata. Stasera, al centro della questione, una canzone già on line (ascolta) in cui va compresa l'origine di chi canta la vivace melodia. La risposta in diretta a Scignoria!