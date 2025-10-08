Spiaggia di Lerici: un maxifinanziamento per riaprirla in sicurezza
di Filippo Serio
Garantire la messa in sicurezza e restituire ai cittadini uno degli angoli più amati del litorale
Spiaggia di Lerici, verso la riapertura. Un maxi finanziamento consentirà di intervenire sull’area per garantire la messa in sicurezza e restituire ai cittadini uno degli angoli più amati del litorale. Telenord racconta i prossimi passi, tra lavori, tempi previsti e obiettivi del progetto
