Spiagge deserte: gestori denunciano il calo, i consumatori i costi eccessivi

La stagione balneare 2025 in Liguria ha registrato andamenti altalenanti ma nel complesso positivi: bene maggio, giugno e soprattutto agosto, più difficile luglio a causa del maltempo. A spiegarlo è Enrico Schiappapietra, vicepresidente vicario nazionale del Sindacato Italiano Balneari, che rivendica un modello “in controtendenza rispetto al resto d’Italia”, puntato su qualità e prezzi competitivi.

Maltempo – “Se non c’è il sole la gente non va al mare, come in montagna senza neve non si scia” ricorda Schiappapietra. Tre weekend di allerta a luglio hanno inciso sulle presenze, mentre agosto ha segnato un vero boom.

Prezzi – Secondo il vicepresidente del SIB, la Liguria è più competitiva delle vicine coste francesi: “Abbiamo avuto una crescita del 20% di turismo francese proprio grazie a costi più contenuti”. L’aumento dei prezzi non sarebbe quindi la causa principale delle difficoltà estive.

Spazi – Il Covid ha insegnato a gestire meglio gli stabilimenti: più distanza tra gli ombrelloni e servizi curati. “Abbiamo scelto di mantenere questa impostazione, meno numeri ma turismo di qualità”.

Trasporti – Cantieri autostradali e interruzioni ferroviarie hanno complicato gli spostamenti. “Lo subiamo anche noi residenti – ammette – ma i turisti continuano a raggiungerci, segno che la qualità dell’offerta resta decisiva”.

Spiagge libere – Quasi metà del litorale ligure è libero, ma con criticità di gestione. “Servono servizi minimi: igiene, docce, salvataggio. Non basta lasciare l’arenile senza controllo”.

Concessioni – Sul tema della Bolkestein, Schiappapietra chiede regole chiare: “Fare impresa con una scadenza continua è come lavorare con lo yogurt. Vogliamo crescere in qualità e investimenti, ma serve certezza normativa”.

Identità – Gli stabilimenti balneari italiani restano un modello esportato nel mondo. “Non possiamo omologarli a format internazionali asettici. Qui si trovano famiglie, amicizie e tradizione: è un patrimonio da preservare”.

