Spezia, verso il tutto esaurito contro l'Inter. Arbitra Maresca

di Redazione

Grandissima attesa in città per la partita di venerdì sera contro i nerazzurri. Definita la squadra arbitrale: al Var ci sarà Banti

Si profila il tutto esaurito al Picco per la sfida che opporrà venerdì lo Spezia all'Inter. Undicimila spettatori previsti, centinaia di addetti ai lavori accreditati. In tanti pensano che la gara avrà la miglior cornice di pubblico da quando i bianchi sono arrivati in serie A.

Intanto l'AIA ha reso noto che sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la sfida.

L'incontro vedrà come assistenti Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Michele Lombardi della sezione di Brescia. Quarto Ufficiale sarà Davide Ghersini di Genova. Al Var, Luca Banti di Livorno. Avar, Alessandro Costanzo di Orvieto.