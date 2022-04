Empoli-Spezia 0-0, super Provedel regala a Thiago Motta un punto prezioso

di Redazione

Portieri protagonisti da un lato e dall'altro: il portiere ospite si supera in tre occasioni, ma anche Vicario è decisivo con gli interventi su Nzola e Verde

FINISCE QUI: Empoli-Spezia si conclude 0-0

90'+4 Henderson ha sul sinistro la palla del vantaggio, ma calcia sull'esterno della rete

90' Ferrer subentra a Reca: ultimo slot utilizzato da Thiago Motta. Assegnati 4 minuti di recupero

89' Provedel ancora strepitoso: gran parata sul tentativo di Benassi da pochi metri

87' Occasione clamorosa per lo Spezia: Verde riceve un pallone da Kovalenko e cerca di piazzarla sul secondo palo: Vicario respinge, poi blocca anche sul tentativo in tap-in di Nzola

82' Due cambi anche per Thiago Motta: Manaj lascia il posto a Nzola, Gyasi esce per Kovalenko

78' Ancora una coppia di cambi per l'Empoli: Henderson e Ismailj subentrano a Bandinelli e Romagnoli

76' Ancora La Matia a creare pericoli alla difesa spezzina: Erlic salva anticipando anche Provedel in scivolata

71' Asslani tenta la battuta al volo da fuori area: c'è la potenza, ma la mira è difettosa

67' Thiago Motta inserisce Verde al posto di Agudelo

66' Si fa vivo l'Empoli: girata di La Mantia, gran risposta di Provedel che manda in angolo con una bella parata

62' Ancora un'occasione per lo Spezia: Agudelo penetra in area, tiro-cross respinto in corner da Vicario

61' Kiwior imbuca per Manaj: conclusione ribattuta in angolo da un difensore empolese

56' Doppio cambio in casa Empoli: fuori Di Francesco e Zurkowski, dentro La Mantia e Benassi

46' Riparte la gara: via al secondo tempo

-

45'+2 Finisce il primo tempo: 0-0

45'+1 Tentativo di Zurkowski dai 20 metri, traiettoria alta con Provedel a controllare

45' Assegnati 2 minuti di recipero

43' Clamorosa occasione per lo Spezia: Manaj entra in area e cerca Gyasi, anticipato di un soffio. Poi Amian la rimette al centro e la difesa empolese libera

37' Risponde subito l'Empoli con una gran ripartenza conclusa da Pinamonti: d'istinto la reattiva risposta di piede di Provedel

36' Cross di Gyasi che cerca Reca sul secondo palo: palla invitante, ma Bastoni non se ne avvede e lo anticipa ostacondolo

29' Fioccano i cartellini: anche Amian viene ammonito dal direttore di gara per un intervento in ritardo

27' Primo cartellino giallo anche per un giocatore dello Spezia: Ayroldi lo sventola a Gyasi

20' Altra ammonizione in casa Empoli: Zurkowski stende Reca e finisce sul taccuino dei cattivi

15' Di Francesco accelera sulla corsia, palla al centro e Nikolaou salva rischiando anche l'autogol

11' Ammonito Di Francesco per un trattenuta su Amian che era filato via sulla corsia di destra

9' Maggiore conqiusta una palla al limte dell'area e tira a colpo sicuro: palla fuori di un soffio

1' Via alla gara!

Lo Spezia di Thiago Motta alla ricerca degli ultimi punti salvezza sul campo dell'Empoli. Alle 15 il fischio d'inizio, arbitra Ayroldi, al var Orsato.

Le formazioni ufficiali:

Empoli, 4-3-2-1: Vicario; Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

Spezia, 4-3-3: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Agudelo.