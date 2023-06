Spezia-Verona: 4500 biglietti per i tifosi delle Aquile, schermi liberi nei locali della città

E' iniziata la prevendita per Spezia-Verona, spareggio salvezza che domenica 11 giugno alle 20,45 chiuderà la stagione di serie A 2022/23. Al momento confermata l'apertura delle due curve dello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, quattromila biglietti per settore, più 500 posti disponibili in tribuna. Il Gos di Reggio Emilia vaglierà l'ipotesi di mettere in vendita ulteriori tagliandi, anche se i rapporti tesi tra le due tifoserie, che in stagione hanno dato vita a scontri che hanno portato a denunce e Daspo, rende la decisione molto delicata. Anche per questo il sindaco della Spezia ha firmato un'ordinanza con la quale si dà facoltà a tutti i titolari di pubblico esercizio della città di installare impianti video per proiettare la partita.



"Si potranno allestire schermi sia all'interno del locale sia nei dehor. Gli impianti video potranno rimanere allestiti fino alle 24 - fa sapere il sindaco, Pierluigi Peracchini -. Vogliamo dare la possibilità ai cittadini di riunirsi in sicurezza per tifare la nostra squadra del cuore nella sfida più importante dell'anno, permettendo anche a chi non potrà vedere la partita in televisione o andare al Mapei Stadium di Reggio Emilia di sostenere gli aquilotti e coinvolgendo bar e ristoranti".



In ogni caso dalla Spezia saranno alcune migliaia a optare per la trasferta. I gruppi hanno già organizzato diversi pullman, mentre gli ultras hanno annunciato che si muoveranno con mezzi privati.