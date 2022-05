Spezia, una sconfitta che pesa come un macigno: l'unica via è la vittoria

di Redazione

Il tecnico italo-brasiliano ha ribadito che non c'è nessuna paura di retrocedere

Una sconfitta che pesa come un macigno: il 3-1 incassato dallo Spezia (contro l'Atalanta) complica la permanenza in A della squadra guidata da Motta.

Il tecnico italo-brasiliano ha ribadito e sottolineato che non c'è nessuna paura di retrocedere, ma vista la situazione attuale in classifica, Verde e compagni sono costretti a cambiare rotta per non affondare. Il risultato che ne esce - dopo i 4 kappaò consecutivi - è che la prossima sfida contro l'Udinese diventa decisiva. Solo una vittoria può riportare serenità all'ambiente in attesa della matematica salvezza.