Spezia, Thiago Motta: "Siamo nella storia con tre vittorie di fila"

di Maria Grazia Barile

"Salvezza? Il calcio va velocissimo, in due settimane può cambiare tutto. Dobbiamo restare con i piedi per terra"

Thiago Motta al settimo cielo dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria, terza consecutiva: "Siamo nella storia, è una cosa importante. Non è mai facile farle in Serie A, approfittiamo di questo momento ma domani dobbiamo preparare la prossima partita importantissima con la Salernitana, come sono state importanti le altre. Sarà dura, ma noi pensiamo giorno dopo giorno, nemmeno partita in partita. Vediamo cosa saremo capaci di fare. Il lavoro che stiamo facendo è per affrontare una partita come stasera e la gioia deve essere enorme. Abbiamo avuto meritatamente il premio".

Lo Spezia di Motta ha un punto in più di quello di Italiano alla stessa giornata: "Italiano ha fatto un grandissimo lavoro, non solo per mantenersi in A ma anche per salire. Stiamo facendo la nostra strada, non è finita, è troppo presto e vedremo a fine stagione cosa abbiamo fatto. Dobbiamo continuare con i piedi per terra, lavorare tantissimo ed essere consapevoli che ogni gara sarà difficile".

Thiago Motta sottolinea la prova di Verde, autore del gol decisivo, col quale aveva avuto in passato qualche scontro: "Ha fatto una grandissima partita, come i suoi compagni. Ha avuto la freddezza e la corsa per fare il gol, meritato e bellissimo, peraltro col destro. È mancino ma ha qualità enormi, non solo da lui vogliamo il massimo ma da tutti"

Infine una nota sulla salvezza a +8 dalla terzultima: "Il calcio va velocissimo, in due settimane può cambiare tutto. Dobbiamo restare con i piedi per terra. Abbiamo vinto meritatamente tre partite, a Milano abbiamo avuto le nostre possibilità e stasera abbiamo meritato di vincere. Non abbiamo molto tempo per pensare ad altro che allla prossima partita".