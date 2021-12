Spezia, Thiago Motta: "Ci abbiamo provato. Manca un rosso su Lautaro che poteva cambiare la partita"

di Marco Innocenti

"Abbiamo cercato di tenere la partita al massimo possibile e alla fine cercare di fare l'impresa, non siamo riusciti però i ragazzi hanno dato tutto". Così Thiago Motta dopo il ko del suo Spezia per 2-0 contro l'Inter. "Hanno fatto tutto quello che abbiamo preparato - ha aggiunto - adesso pensiamo al Sassuolo. Noi abbiamo cercato di renderci pericolosi recuperando la sfera e ripartire, non ci siamo riusciti perché loro ti vanno a pressare con giocatori fisicamente forti".

"Ci abbiamo provato - dice ancora Motta - Potevamo fare un po' di più anche se c'è stato un episodio di Lautaro Martinez dove l'arbitro poteva gestirla meglio. Lo vorrei sottolineare anche se a me non mi piace parlare degli arbitri. Forse senza Lautaro poteva cambiare la partita. Mi dispiace perché ad oggi con la tecnologia che abbiamo c'è anche l'interpretazione, se vai a vedere il fallo di Lautaro e la reazione dobbiamo essere tutti d'accordo che manca un rosso. Queste situazioni possono cambiare una partita, non voglio entrare in questo campo perché abbiamo giocato contro una grande squadra".