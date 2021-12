Spezia, Thiago Motta a confronto con la società questa sera

di Edoardo Cozza

Parteciperanno il presidente Platek, il direttore sportivo Pecini e l'ad Tella: la conferma è possibile, ma servirà recuperare i rapporti con alcuni calciatori

È stato programmato per la serata odierna il vertice tra il tecnico dello Spezia Thiago Motta e i vertici della società sulla gestione dello spogliatoio da parte dell'allenatore. Il confronto avverrà in una video call a cui parteciperanno con il tecnico il presidente Philip Platek da New York, il direttore Riccardo Pecini e l'ad Nishant Tella.

La società è pronta a confermare Motta, ma chiede all'allenatore di recuperare tutti i calciatori in rosa, in alcuni ci sarebbero malumori. Tra questi si parla di Daniele Verde e M'Bala Nzola, due dei protagonisti della salvezza della scorsa stagione