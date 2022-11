Spezia, tegola Reca: nuovo infortunio, salterà Verona e i Mondiali

Brutte notizie per lo Spezia: l'esterno sinistro Reca, in gol contro l'Udinese, salterà la sfida con il Verona a causa di un problema muscolare. Ma per il polacco le novità negative non si limitano alla partita da saltare in campionato: l'infortunio, infatti, costringerà il terzino a rinunciare anche ai Mondiali in Qatar 2022. A causa del ko, infatti, non è stato inserito nella lista dei 26 diramata dal ct polacco per la competizione iridata.