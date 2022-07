Spezia, Sena rescinde: dopo Covid non è più sceso in campo

di Redazione

Il brasiliano ha perso l'idoneità sportiva nell'agosto del 2021. Tornerà in Brasile per continuare lì la sua carriera.

Lo Spezia e Leo Sena hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista brasiliano al club ligure fino al 2024. La decisione arriva dopo un anno di inattività del calciatore, che aveva mostrato parametri fisici non in linea con l'ottenimento dell'idoneità medica all'attività agonistica nel corso dei controlli svolti in vista della stagione 2021/22.

Sena, 26 anni, era risultato positivo al Covid nel luglio del 2021, prima della partenza della squadra per il ritiro estivo. In agosto il club aveva emesso una nota in cui rendeva note "alterazioni temporanee di alcuni parametri fisiologici che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali".

Da allora non ha più ottenuto il rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica. Tornerà in Brasile per continuare lì la sua carriera.