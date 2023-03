Spezia, Semplici: "Una vittoria che mi fa ben sperare. Maldini? Ha grandi qualità "

Partita perfetta per lo Spezia di Leonardo Semplici che per la prima volta nella sua storia batte l'Inter al Picco. Ecco le parole dell'allenatore degli aquilotti nel post gara: "I complimenti li giro alla squadra che oggi ha dato tutto. Ho un gruppo straordinario, al mio arrivo avevano perso un po' di autostima come è normale in un periodo così. Ho trovato delle persone che si sono dimostrate spugna, non solo per dettami tecnico-tattici ma a livello morale. È un gruppo straordinario, sono contento. Siamo partiti in un modo, poi abbiamo cambiato perché soffrivano e forse avevo azzardato con le due punte. Avevo messo Zurkowski a schermare Brozovic ma le cose non erano state come le avevo pensate. Ho capito che qualcosa andava cambiato, ci siamo espressi meglio e siamo stati più intraprendenti e alla fine abbiamo meritato di vincere. L'Inter secondo me è la più forte del campionato come rosa e siamo stati bravi a soffrire, cosa che mi fa ben sperare".

Sui cambi di Shomurodov e Zurkowski: "Era una partita di sacrificio, non avevano fatto male ma non mi davano quella garanzia per un certo tipo di gara. Ho cambiato il modo di stare in campo e i cambi hanno pagato. Maldini è un ragazzo che ho trovato un po' in difficoltà ma sto cercando di far sì che si convinca perché ha grande qualità. Ci sono anche altri ragazzi che possono dare un apporto. Non abbiamo fatto niente, il campionato è lungo ma fare tre punti con l'Inter è una grande soddisfazione".

Sul calore del pubblico: "Li ringrazio, sono stati i dodicesimi in campo, sostenendoci nei momenti di sofferenza. Anche dietro la mia panchina mi sono messo a tifare con loro, i ragazzi ne avevano bisogno e questo connubio è determinante per arrivare all'obiettivo. Voglio che la squadra lotti fino alla fine, ci abbiamo creduto nonostante sembrava che l'inerzia fosse dell'Inter. Alla fine abbiamo fatto un gol importante che ci permette di dare una grande soddisfazione a chi ci segue".