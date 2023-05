Spezia, Semplici: "Tanti infortuni ma la squadra è viva. Noi ci crediamo"

Un gol per tempo basta alla Cremonese per battere lo Spezia di Semplici, che con la terza sconfitta consecutiva rischia sempre di più di non raggiungere la permanenza in Serie A. Nel postpartitta, i ltecnico Semplici parla così: "Io sono arrivato in un momento particolare, non ho avuto modo di scegliere nessun tipo di giocatore e ci sono stati tanti infortuni. Ma nonostante questo la squadra si è sempre espressa in una certa maniera. Ma è chiaro che se hai così tante occasioni e poi crei agli altri le opportunità di farti gol diventa tutto più difficile, alla fine conta il risultato e c'è poco da raccontare. Lo Spezia ha dato tutto, è in salute. Domattina ci ritroviamo perché dobbiamo stare uniti, vicini e dare il messaggio che noi ci crediamo, anche per i tifosi che giustamente hanno chiesto impegno per lottare fino alla fine. Siccome vogliamo realizzare questo obiettivo da domattina penseremo al Milan"

Chiude Semplici: "Il presidente ha parlato ai ragazzi e ha detto cose importanti sul finale di stagione"