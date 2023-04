Spezia, Semplici punta la Sampdoria: "Serve il giusto piglio: se il 100 per cento non basta, faremo di più"

Sabato è in programma l'atteso e delicato scontro salvezza tra Sampdoria e Spezia. Il tecnico degli aquilotti Semplici ha parlato a 48 ore dall'incontro del Ferraris e parte da quanto fatto finora alla guida della squadra: "Dobbiamo rimboccarci le maniche, se stiamo facendo il 100% dobbiamo fare qualcosa in più, a partire dall’allenatore. Quanto fatto fino ad oggi è stato buono, in alcune partite, in altre sufficiente, in altri ancora insufficiente e dobbiamo arrivare ad un livello per disputare la gara con un a certa mentalità e determinazione per fare risultato".

Sul rischio di sentire la pressione di una partita così importante: "Spero di no e me lo auguro. In questo periodo in cui sono arrivato abbiamo avuto momenti positivi e negativi, però mi sembra che stiamo aggiustando il tiro. Mi auguro che sabato, per una partita importante dato che i punti sono sempre meno, si cerchi di partire con il piglio e la mentalità giusta per mettere in difficoltà la squadra avversaria per portare a casa punti che ci permettano di portare a casa il risultato".

Sull'ipotesi due punte: "Valutiamo i due centravanti, ma abbiamo equilibri e certezze con il 4-3-3 e penso che questo sarà il modulo". Il punto sugli assenti: "Zurkowski si è infortunato di nuovo, ma recuperiamo Reca e Bastoni. Esposito? Con la Lazio ha fatto bene, arrivava da un campionato diverso così come Cipot e Wisniewski".

Sull'ambiente che li accoglierà al Ferraris: "Noi abbiamo i giusti stimoli, poi ci sono le rivalità tra tifoserie che vanno al di là. Noi siamo ambiziosi, lottiamo per la salvezza e vogliamo tenerci vicini i nostri tifosi".