Spezia, Semplici: "Insufficiente quanto fatto finora, ci danno per morti ma non è così"

Brutta prestazione e sconfitta pesante per lo Spezia di Semplici, battuto in casa 2 a 0 dal Monza. Gli aquilotti rimangono a 27 punti e rischiano di subire il sorpasso del terz'ultimo Verona

Mister Semplici ha commentato così la prova dei suoi: "Penso ci siano i mezzi per arrivare all'obiettivo, mi spiace per il risultato perché quando perdi devi stare zitto e non trovare scuse tra assenze e gol sbagliati. Dobbiamo prenderci le critiche e le prendiamo, come è successo con i tifosi con cui c'è stato un chiarimento positivo. Poi se non realizzi dopo 3-4 occasioni e prendi gol al primo tiro è normale che vai in difficoltà. Bisogna fare tutti qualcosa di più perché quanto fatto fino ad oggi non è sufficiente. Inutile creare 5-6 palle gol e non segnare, meglio farne una e segnare."

Pesa l'assenza tra gli altri di Nzola:"Non è che se metti a tirare in porta i ragazzi dopo gli allenamenti si migliora questa situazione. Quando si analizza il curriculum dei ragazzi si vede che tanti gol non li abbiamo, ma dobbiamo provare a creare i presupposti per avere opportunità. Lo stiamo facendo, ma in questo momento non siamo cinici e bravi a realizzare. Per le occasioni avute, se alla mezz'ora sei 2-0 non c'è niente da dire, poi prendi gol e si parla di un risultato diverso e del fatto che siamo morti, anche se non è così. In questo momento è giusto metterci la faccia, provare a fare qualcosa di diverso e da domani proveremo a farlo con lucidità per mettere rimedi che possano permetterci di essere più cinici e bravi".