Spezia, Semplici: "Con l'Atalanta senza Nzola. Serve coraggio, se giochiamo d'attesa ci finiscono di colpi. Dobbiamo fare punti impensabili"

Turno infrasettimanale di Serie A con lo Spezia impegnato mercoledì alle 18 contro l'Atalanta in trasferta. Una gara ostica, con Semplici che, dopo la sconfitta con il Monza, fa la conta delle assenze: “Nzola non c'è per Bergamo, cerchiamo di recuperarlo per la Cremonese. Zurkowski è fuori, io lo vorrei con la Cremonese ma penso possa esserci col Milan. Ancora non sappiamo, abbiamo questi giorni per valutare. Qualcuno tira la carretta dall’inizio e va valutato, non è un momento di turnover ma è il momento in cui non si può rischiare di perdere qualcuno da qui alla fine. Qualcuno può partire a gara in corso, ma devo mettere la formazione migliore senza pensare alla Cremonese. Gyasi? È un giocatore importante per noi, è il capitano, ha fatto cento presenze in Serie A con lo Spezia e ha più appartenenza e sente di più il momento. Tutti abbiamo momenti positivi e meno positivi, ma il suo attaccamento e la sua dimostrazione di rispetto per i colori l’ha fatta. È ingiusto criticarlo più di quanto è il momento, ma capiamo i tifosi che ci tengono e ci sono stati vicini. C'è stato un confronto molto positivo dopo la partita, ci hanno fatto capire la vicinanza dopo la partita ed è determinante per la salvezza”.

Sul momento dello Spezia: "Dobbiamo fare punti anche con squadre impensabili, come abbiamo fatto. Ci sono capitate sempre le squadre in piena forma ma abbiamo sempre fatto buone gare. Nelle corde dello Spezia c'è la possibilità di fare una partita di grande determinazione e carattere, oltre che di coraggio per uscire con un risultato positivo. Se li aspetti ti possono finire di colpi. Starà a noi fare una partita di coraggio, propositiva, dove il carattere sarà importantissimo per portare via un risultato contro una squadra forte, di valore. Hanno recuperato Zapata, che col Torino si è inventato un gol clamoroso. Sono convinto che faremo una buona gara, i ragazzi risponderanno in maniera positiva e ne sono convinto. Servirà una prestazione eccellente per fare punti”.