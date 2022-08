Spezia, scoppia il caso Maggiore che si rifiuta di scendere in campo senza la fascia da capitano

di Redazione

Il club ligure multerà il calciatore e a questo punto la cessione appare sempre più probabile

Dopo il caso Provedel, scoppia quello Maggiore. Il centrocampista simbolo dello Spezia degli ultimi anni, si è rifiutato di scendere in campo in Coppa Italia contro il Como perché ferito nell’orgoglio per essere stato privato della fascia di capitano (finita sul braccio di Gyasi).

Il club ligure multerà il calciatore e a questo punto la cessione appare sempre più probabile. Dopo aver rifiutato il rinnovo, il ragazzo era stato accostato a diversi club di serie A: Torino, Sassuolo, Bologna e Fiorentina e Salernitana.

Così il tecnico dello Spezia Luca Gotti dopo il rotondo successo in Coppa Italia contro il Como."Il fatto che non ci fosse Maggiore non è una scelta tecnica. C'è stata una discussione tra la società e l'entourage del giocatore e abbiamo preso questa decisione".