Spezia-Sampdoria, il sindaco Peracchini: "Errori arbitrali? Ammesso che lo siano..."

Il pareggio (0-0) di sabato scorso al "Picco" tra Spezia e Sampdoria ha fatto scattare la reazione dei politici spezzini contro l'arbitraggio di Di Bello e di Serra e Nasca al Var.

Il primo a scendere in campo è stato il sindaco della città del golfo, Pierluigi Peracchini, con un post su Facebook: "Oggi lo Spezia calcio ha subito dalla terna arbitrale un triplice furto. E’ inaccettabile annullare un gol regolare, non dare due rigori di cui uno impossibile da non concedere in una partita che per la nostra squadra poteva valere la salvezza in questo campionato. Lo Spezia calcio avrà le sue modalità di difendersi ma i suoi tifosi devono essere tutelati perché sono un patrimonio di tutto il mondo del calcio, la storia dei nostri tifosi è fatta di valori e di generazioni che va ben oltre il secolo di storia, hanno visto soffrire e gioire per lo scudetto del 44, per promozioni retrocessioni, sino al coronamento del sogno della promozione in serie A. All’Aia va il mio appello per tutelare la dignità e il rispetto a tutti i nostri tifosi e alla nostra squadra. Non è giusto che errori (ammesso che siano errori) come quelli di oggi umilino tifosi e una citta e provincia che hanno solo il difetto di non avere santi in paradiso. Le ultime quattro partite saranno fondamentali per la salvezza e speriamo che solo i valori in campo decideranno la classifica finale!".

Gli ha fatto eco il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei: "Ho assistito al derby in curva Ferrovia. Premetto - ha detto al quotidiano La Nazione - che sono sconcertato dal livello delle squadre che ho visto al Picco, ritengo paradossale che lo Spezia debba lottare per salvarsi in una Serie B di qualità così bassa. Questo la dice lunga anche sugli errori della società. Nel corso del match sono state sprecate occasioni clamorose, detto ciò anche dalla curva è apparso subito evidente il fallo di mano di Borini. Com’è possibile con il Var un errore simile? La città e la tifoseria meritano rispetto, dopo gli errori dell’anno scorso con una retrocessione assurda, è inaccettabile ciò a cui abbiamo assistito".