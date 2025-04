Pasquetta a tutto calcio, Telenord in diretta dalle 12,30 alle 22,30

Una Pasquetta a tutto calcio quella di lunedì 21 aprile con i campionati di serie A e B che non si fermano e anzi entrano nel vivo della stagione. E Telenord come sempre scende in campo per seguire da vicino le squadre liguri in tempo reale con un'ampia e ricca programmazione.

Si comincia alle 12,30 con Tgn calcio dell'ora di pranzo e le telefonate dei tifosi. Alle 14,30 la prima edizione di Stadio Goal per raccontare in diretta le partite di serie B, in particolare ovviamente Juve Stabia-Sampdoria e Spezia-Cosenza. In studio Matteo Cantile e Vittoria Baghino con gli opinionisti ed ex calciatori blucerchiati Enrico Nicolini e Alessandro Grandoni, l'ex arbitro e presidente di Calcio Liguria Sandro Scarrone, il telecronista Nicolò Corradi.

A seguire, intorno alle 17,30, seconda edizione di Stadio Goal per seguire Genoa-Lazio dal "Ferraris" con Beppe Nuti e Vittoria Fracassi e l'ex capitano rossoblù Claudio Onofri, l'ex arbitro Andrea Torti, il professor Pierangelo Castagneto, il giornalista Paolo Zerbini e il telecronista Giampaolo Pastorino. In collegamento da Marassi il giornalista Gessi Adamoli.

Alle 20,30 edizione speciale del Derby del Lunedì con Maurizio Michieli e Vittoria Fracassi con la super squadra di opinionisti: la formazione rossoblù con l'ex portiere del Genoa Salvatore Soviero e i giornalisti Giovanni Porcella e Gessi Adamoli, la sponda blucerchiata con Francesco Flachi e Alessandro Grandoni, il "provocatore" Massimiliano Lussana, in collegamento il giornalista nazionale Franco Ordine.

Telenord trasmette sul canale 11 del digitale terrestre della Liguria e ovunque in streaming su telenord.it.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.