Spezia, Salcedo cambia procuratori: in bilico la sua permanenza

di Edoardo Cozza

L'attaccante, in prestito dall'Inter, quest'anno ha giocato dieci partite senza segnare: ora ragionerà se restare ancora in riva al Golfo

L'attaccante Eddie Salcedo, reduce da una stagione in prestito allo Spezia, potrebbe restare in Liguria: l'Inter potrebbe decidere di girare nuovamente il classe 2001 a titolo temporaneo, anche se non ha avuto una stagione particolarmente soddisfacente, con 10 presenze e nessun gol all'attivo.

Intanto la giovane punta ha cambiato procuratori, affidandosi al gruppo YouFirst, che curerà le trattative già a partire da questa sessione di mercato.