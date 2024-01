Spezia, riecco Vignali. In uscita Zurkowski e Dragowski, piacciono Puscas e Tsadjout

Lo Spezia calcio riabbraccia lo spezzino Luca Vignali, cresciuto con la maglia bianca e ceduto nel 2021 al Como. Il terzino, 28 anni tra pochi giorni, svolgerà oggi le visite mediche prima di firmare un contratto di prestito fino al termine della stagione, con riscatto in caso di salvezza in serie B. Vignali diventa il primo acquisto invernale del club ligure, attualmente penultimo in classifica. Il giocatore dovrebbe allenarsi da martedì al centro sportivo di Follo ed essere a disposizione sabato proprio per la trasferta di Como, squadra dalla quale proviene.

In giornata dovrebbe essere perfezionata poi la cessione di Szymon Zurkowski all'Empoli, anche in questo caso in prestito con diritto di riscatto. Il polacco, deludente nel suo anno in aquilotto, ha un ingaggio fuori parametro per la cadetteria come il connazionale Bartlomej Dragowski, anche lui messo sul mercato dopo essere stato retrocesso a "numero 12" a favore di Jeroen Zoet.

Il difensore francese Kelvin Amian piace in serie A, ma il club non vorrebbe privarsene e in ogni caso non risultano arrivate offerte ad oggi.

In entrata, lo Spezia cerca almeno un centrocampista e un attaccante, facendo però i conti con la richiesta della proprietà americana di tagliare il monte ingaggi. Per il secondo il primo obiettivo è Frank Tsadjout della Cremonese, ma piace anche George Puscas del Genoa che però vorrebbe rimanere in serie A.