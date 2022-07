Spezia: Provedel vede la Lazio, ma a Gotti serve un sostituto

di Edoardo Cozza

Il portiere italo-russo piace ai biancocelesti, che cercano un vice per il nuovo arrivato Maximiano: ecco tutte le alternative che studiano gli spezzini

Ivan Provedel piace sempre di più alla Lazio: Sarri, che ha già 'ottenuto' Maximiano per la porta, cerca anche un vice dello spagnolo e l'ipotesi di guardare all'estremo difensore dello Spezia è sempre più concreta.

Prima di dare l'ok alla cessione, però, i bianconeri devono prendere un sostituto per non lasciare sguarnito il ruolo. La lista del ds Pecini e del tecnico Gotti è nutrita. Tra i nomi principali l'ex Genoa Sirigu, apprezzato anche dal Napoli, il fiorentino Dragowski, in uscita dopo l'arrivo di Gollini, il sampdoriano Falcone, che però è a un passo dal Lecce, e l'atalantino Carnesecchi, sedotto e abbandonato proprio dalla Lazio nelle prime fasi di questo calciomercato.