Ecco il primo vero rinforzo per Luca Gotti, si tratta del difensore Mattia Caldara. Oggi, infatti, il calciatore ha lasciato Milanello come ha fatto sapere l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio e presto raggiungerà i suoi nuovi compagni in Val Gardena. Caldara si trasferice allo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni.