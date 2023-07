Spezia, presentate le nuove maglie da gara per la prossima stagione

Dopo il nuovo logo, lo Spezia ha presentato ufficialmente le nuove maglie da gara per la stagione 2023/2024 degli Aquilotti. Disegnate da Kappa, la maglia per le partite casalinghe mantiene i colori bianco e nero, tutta nera la divisa da trasferta con i bordi dorati.

Il club spiega che le divise sono state "Ideate per celebrare il legame con la città e il territorio spezzino, le nuove maglie Spezia Calcio rappresentano l’essenza e l’identità del Club. I colori bianco per la Home e nero per l'Away, dominanti in entrambi i capi, vengono esaltati da bande trasversali tono su tono, che vanno ad arricchire un design moderno ed elegante. Lo scudetto del 1944, posto a centro petto, costituisce il richiamo al passato glorioso del Club, mentre sul retro e sull’interno collo delle maglie è presente un lettering profondamente identitario, simbolo di appartenenza alla maglia bianca. La frase “Non siete soli” va ad impreziosire il colletto esterno delle maglie, mentre nell’interno collo vengono riportate le celebri parole di Paolo Ponzo, "Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall'altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta", tratte dal libro "Santa Domenica" di A. Napoletano, che da numerosi campionati accompagnano ormai lo Spezia in tutti gli stadi d'Italia. Nella maglia Away, l’abbinamento del colore sociale nero agli inserti in oro dà vita ad un design classico, che richiama il passato e che al contempo si rinnova, creando un effetto di tradizione e innovazione, forza e determinazione.

Le maglie sono composte di poliestere riciclato ed elastan e le cuciture in Nylon stretch garantiscono ulteriore elasticità e comfort al prodotto. La tecnologia Hydro-Way Protection assicura trasparibilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e per garantire comfort totale e prestazioni ottimali.

Le nuove maglie sono già disponibili su Kappa.com e sullo store online, che per l'occasione si rinnova, in una nuova veste grafica, moderna e funzionale, mentre da martedì 18 luglio, saranno acquistabili anche presso lo store di Piazza Sant'Agostino 46."

immagini di Spezia Calcio

Galleria