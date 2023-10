Spezia-Pisa 0-0, reti bianche al 'Manuzzi': gli aquilotti sempre in zona playout

Tra Spezia e Pisa finisce 0-0. Una gara equilibrata quella giocata al 'Manuzzi' di Cesena (terreno casalingo per le gare degli spezzini questo avvio di stagione). Finale nervosissimo: diversi ammoniti e rosso diretto a Ekdal (entrato da pochi minuti).





E' comunque uno Spezia in netta crescita rispetto alle prime uscite, che va vicino al vantaggio appena dopo due minuti, ma la traversa ferma Pio Esposito. Dopo un inizio complicato il Pisa prova a uscire dal guscio e riequilibra il conto dei legni: Torregrossa appoggia per Esteves, il diagonale dell'esterno si stampa sul palo (26'). Sul finire del primo tempo un attento Nicolas si fa trovare pronto in più occasione, soprattutto uscendo su Kouda e sbarrandogli la strada. A inizio ripresa Torregrossa si rende pericolosissimo e sfiora il vantaggio, è bravo Zoet a dire di no. Dall'altra parte il protagonista è sempre Nicolas, decisivo in particolare sulla bordata di Antonucci che devia appena oltre il palo. Gli allenatori cominciano a inserire forze fresche a partire dal 67' ma il parziale non si sblocca. Un finale nervoso porta alle ammonizioni di Verde, Nicolas, S. Esposito, Tramoni e Moro e all'espulsione di Ekdal (appena entrato) per una reazione: gli undici minuti di recupero non bastano, il match finisce a reti inviolate.





SPEZIA-PISA 0-0









SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou; Elia (66' Moro), S. Esposito, Bandinelli (75' Zurkowski), Reca; F. Esposito (66' Cassata); Kouda (96' Ekdal), Antonucci (75' Verde). All: Alvini

PISA (3-4-3): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Leverbe (93' Calabresi); Esteves (73' Valoti), Barberis (93' Veloso), Marin, Beruatto; Torregrossa (73' Mlakar), Moreo (81' Tramoni), Piccinini. All: Aquilani

Arbitro: Doveri