Spezia, pareggio in rimonta al 'Picco' (2-2): Ternana avanti due volte, l'autogol di Capuano al 91' salva Alvini. Dopo la sosta è "derby" con la Samp

Lo Spezia strappa un punto al 'Picco', riprendendo la Ternana al 92'. Gli umbri stavano assaporando la vittoria grazie a Casasola e Diakitè, ma l'autorete di Capuano in pieno recupero (91') ha salvato i bianconeri decretando il definitivo 2-2 (di Bertola il momentaneo 1-1).





A inizio primo tempo le occasioni per i padroni di casa non mancano, ma Pio Esposito e Bertola non sfruttano a dovere due buone occasioni davanti a Iannarilli. La Ternana prende campo col passare dei minuti e ci vuole un ottimo Dragowski per dire di no in due occasioni a Favilli: l'ex Genoa prima devia con sicurezza il mancino di Favilli, poi esce con tempestività su un cross di raimondo in area piccola.





Al 32' passano gli umbri: Casasola stacca indisturbato sulla battuta di un corner, Dragowski non può che raccogliere la sfera dal fondo della rete. la reazione spezzina è immediata, con Bertola che risolve una mischia in area e riequilibra tutto. Sul finire della prima frazione Falletti va due volte vicinissimo al nuovo vantaggio ospite, non inquadrando lo specchio per questione di centimetri.





Nella ripresa la squadra di Alvini cerca insistentemente il vantaggio. Salvatore Esposito va vicino al 2-1 al 55', ma a segnare è la Ternana. E' il 67' quando Diakitè sovrasta Reca e frusta di testa verso la porta, anche in questo caso Dragowski non può farci nulla. Tutti e tre i gol di giornata sono arrivati dalla battuta di un corner. Iannarilli tiene avanti i suoi con una gran parata sul colpo di testa di Pio Esposito, Alvini si gioca il tutto per tutto inserendo Verde e Moro. Il forcing finale premia lo Spezia: durante il primo dei sei minuti di recupero, Capuano indirizza sfortunatamente nella propria porta un cross teso di Moro. E' l'ultima emozione di un match spumeggiante: pareggio che serve a poco a entrambe.