Spezia, Luca Gotti è in città: oggi nuovo incontro con Pecini e visita al centro sportivo

di Marco Innocenti

L'ex tecnico dell'Udinese farà anche visita al centro sportivo. L'annuncio ufficiale solo dopo la risoluzione con Thiago Motta

Prime giornate spezzine per Luca Gotti. Il tecnico, che salvo improbabili ripensamenti dell'ultim'ora dovrebbe prendere il posto di Thiago Motta sulla panchina delle Aquile, è da ieri sera in città dove ha cenato con la dirigenza dello Spezia. Stamani un nuovo incontro con il direttore sportivo Pecini e la visita ai centri sportivi di Follo e del Ferdeghini, per prendere confidenza con il suo nuovo luogo di lavoro, prima di procedere con la firma del contratto che lo legherà allo Spezia per un anno, con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Il nuovo colloquio con Pecini è servito anche per limare le ultimissime questioni di natura economica e per definire i ruoli dello staff che lo accompagnerà in questa sua avventura spezzina. Scendono le quotazioni di Daniele Gastaldello, attuale vice del ct Nicolato nell'U21 azzurra, mentre il preparatore atletico dovrebbe quasi certamente essere Gianni Brignardello.