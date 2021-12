Spezia, Thiago Motta vs Marco Giampaolo: doppio vertice con la dirigenza

di Marco Innocenti

La società vuole capire se l'attuale tecnico ha il sostegno della squadra e, nel caso, se e in che tempi l'ex-Samp può liberarsi dal contratto col Torino

Non sembra che la sorprendente vittoria in casa del Napoli nell'ultima di campionato abbia definitivamente scacciato le nubi sulla testa di Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza dello Spezia avrebbe messo in agenda non uno ma bensì due vertici: il primo, oggi 27 dicembre, proprio con lo stesso Thiago Motta e il secondo (nel pomeriggio di oggi o, al più tardi domani, 28 dicembre) con Marco Giampaolo, candidato principale a sostituire l'attuale tecnico delle Aquile.

A far pendere l'ago della bilancia dalla parte dell'uno o dell'altro allenatore, alla fine, potrebbe essere la volontà dello spogliatoio, che a Napoli sembra aver già mostrato quella che sarebbe la propria direzione, salvando il tecnico da un quasi certo esonero.