Spezia, la capienza del Picco torna al 100 per cento, in vendita altri biglietti

di Redazione

In vista della gara con il Venezia, e poi per i miniabbonamenti relativi alle ultime quattro gare, sono di nuovo disponibili tagliandi per tutti i settori

Dopo l'emanazione del decreto legge che consentirà l'apertura degli stadi al 100% della capienza a partire dal 1 aprile 2022, lo Spezia in vista della fondamentale partita con il Venezia ha messo in vendita anche i tagliandi corrispondenti al restante 25%, bloccati fino a qualche ora fa a causa delle limitazioni anti Covid-19 che prevedevano la vendita del solo 75% della capienza.



Stesso discorso anche per i mini abbonamenti che consentiranno di assicurarsi l'ingresso per le sfide contro Inter, Lazio, Atalanta e Napoli.



Per la gara contro il Venezia in programma sabato 2 aprile alle ore 15:00, sono dunque nuovamente disponibili presso i punti vendita Vivaticket e online i tagliandi per il settore Curva Ferrovia, oltre che per i settori Curva Piscina, Gradinata e Tribuna.

Curva Ferrovia e Curva Piscina Intero: 15 € Ridotto 8-14 anni e Donna: 8 € Over 65: 11 € under 8: 1 €

Gradinata Intero: 40 € Ridotto 8-14 anni e Donna: 20 € Over 65: 30 € Under 8: 1 €

Tribuna Settori Centrali (A2 e B2) prezzo unico: 75 € Settori Laterali (A1 e B1) prezzo unico: 50 €

Ricordiamo che i residenti nella regione Veneto non possono acquistare alcun titolo nei settori Curva Ferrovia e Curva Piscina (tranne se in possesso di Eagle Card).