Spezia-Hellas Verona 0-0: secondo tempo vivace, Nzola e Amian sfiorano la rete

Spezia e Hellas Verona non si fanno male, impattando 0-0 al "Picco". Rimangono così invariate le distanze tra le due squadre: gli aquilotti salgono a quota 21, gli scaligeri inseguono con 18 punti.

Il primo tempo non regala particolari emozioni. Zaffaroni perde subito Ngonge per infortunio e lo sostituisce con Kallon, a rendersi pericoloso è Gaich con un tiro che termina a lato di pochissimo. Le occasioni nitide per lo Spezia faticano ad arrivare, prova ad approfittarne ancora Gaich (il cui gol in Serie A manca da due anni), che però manda incredibilmente fuori a porta vuota. Graziato quindi Dragowski, uscito a vuoto. Nella ripresa due grosse chance, la prima per l'Hellas: lancio di Abildgaard per Kallon che trova campo aperto per involarsi verso la porta, ma il suo destro viene respinto da Dragowski. Poi è Nzola ad andare a centimetri dalla rete, ma il suo colpo di testa in torsione, impattando un crosso di Amian dalla destra, centra il palo. Nel finale proteste veementi degli aquilotti per un rigore non concesso a Gyasi, Marchetti protesta dalla panchina e viene espulso (82'). Uno Spezia che chiude in crescendo va vicinissimo al gol con il destro a giro di Amian, sui cui Perilli vola a salvare il risultato.

Il tabellino

Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia (75' Kovalenko), Ekdal; Verde (64' Zurkowski), Agudelo (75' Shomurodov), Gyasi (94' Maldini); Nzola. All: Semplici

Hellas Verona (3-4-2-1): Perilli; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni (78' Terracciano), Tameze, Duda (57' Abildgaard), De Paoli; Ngonge (10' Kallon), Lazovic (77' Verdi); Gaich (78' Lasagna). All: Zaffaroni

Arbitro: Doveri