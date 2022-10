Spezia, Gotti: "Traditi nel finale dal nostro coraggio"

Lo Spezia capitola in dieci al novantesimo contro la Fiorentina su un'azione di contropiede, dopo aver sbattuto su Terracciano nel primo tempo. La perde, provandola a vincere, durante un'azione in cui aveva portato cinque calciatori in attacco. "Una partita impostata in maniera opposta rispetto a quella che qualcuno poteva aspettarsi - dice Luca Gotti -. Abbiamo giocato con coraggio e questo ci ha probabilmente tradito in quell'episodio finale. La voglia di non farsi comandare c'è stata anche quando siamo rimasti in dieci". Il tecnico loda in ogni caso l'applicazione della squadra. "E' stato un singolo momento, ma stavamo gestendo bene gli spazi anche 10 contro 11. Non sono preoccupato, anche se è vero che siamo una squadra che sta pagando oltre il lecito i propri errori. Come l'episodio dell'espulsione, nata forzando un intervento a centrocampo".