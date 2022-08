Spezia, Gotti: "Potevamo giocare meglio. Anche quando stavamo pareggiando ero insoddisfatto"

Ecco Gotti, prima domanda: come mai ha cambiato il ruolo di Sala?

"Era la costruzione della squadra che mi ha fatto pensare a questa soluzione, Bourabia mi era piaciuto particolarmente nella prima di campionato e avevamo comunque l'esigenza di filtrare le linee di passaggio che l'Inter cerca sugli attaccanti. Ho optato per questa soluzione qui, entrambi hanno caratteristiche simili".

Ieri definiva alcune partite ingiocabili. Siete stati timorosi questa sera?

"Venendo a giocare con l'Inter cerchi comunque di fare tesoro di quanto successo. E allora dico che, anche nel primo tempo quando eravamo in una situazione di pareggio, non ero contento di alcune cose. Avevamo preparato delle cose che ci avrebbero regalato 15 metri in più di campo, e soprattutto potevamo giocare meglio, sfruttare meglio certi spazi, giocare con più personalità. Poi nel secondo tempo c'è stato un modo diverso, ci hanno fatto gol ma comunque siamo andati nella direzione che vorrei sul lungo periodo".

Molte squadre correranno per la salvezza?

"L'impressione è che le prime sette-otto squadre del campionato siano tutte migliorate, e alcune anche di molto. Si apre questo divario fra quelle squadre e le altre che fanno lo stesso campionato. Non so se sia davvero sparita la terra di mezzo, quelle due-tre squadre che gravitano attorno alla decima posizione, però di sicuro c'è una forbice più ampia".

Con l'ingresso di Strelec si è visto un assetto più propositivo. Rifletterà su questo?

"Sì, le devo dire che nei quindici minuti precedenti al doppio cambio di Caldara e Sala la squadra non stava facendo male. Si avvertiva la cosa di palleggiare in modo diverso e andare a prendere l'avversario in maniera diversa. Le sostituzioni sono legate ad aspetti fisici, hai la sensazione che qualche giocatore stia calando un po' e allora non vuoi perdere energia, però mi sembrava ci fosse già stata questa cosa qui".