Spezia, Gotti perde Maldini e Verde: non convocati con la Juventus

Turno infrasettimanale per lo Spezia, che alle 20.45 affronterà la Juventus in trasferta. Gotti dovrà fare a meno di Maldini e Verde: il primo è ancora out per infortunio; il secondo, che era sceso in campo per qualche minuto col Sassuolo, non è apparso ancora brillante e verrà tenuto a riposo.

Intanto sul mercato è praticamente fatta per Ethan Ampadu: il gallese, che arriva dal Chelsea, sosterrà oggi le visite mediche. Poi Gotti lo avrà a disposizione per una scelta maggiore a centrocampo o in difesa.