Spezia, Gotti: "Lavorato bene questa settimana. Monza squadra dall'animo operaio"

Lo Spezia viaggia per Monza per sfatare un doppio tabù: quattro sconfitte in quattro trasferte in campionato e zero gol segnati. Contro la Lazio, una delle prove meno brillanti della stagione. "Venivamo da una settimana lunga, con forti carichi di lavoro e infarcita di problemi fisici. Siamo arrivati all'Olimpico con una sensazione di stanchezza. Questa settimana invece abbiamo lavorato con molti più giocatori, gradualmente stanno rientrando tutti. Rimarranno fuori Hristov, Sala e Reca, ma c'è stata finalmente continuità" ha detto Luca Gotti, tecnico dei bianchi, nella conferenza pre partita.

Andando sui singoli, l'esperimento di Kiwior sull'out sinistro difficilmente sarà riproposto. "Non è andata bene, ma già i presupposti della partita di Monza sono diversi rispetto a quella contro la Lazio, che propone un tridente con Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni". Una volta che la forma fisica lo permetterà, Ekdal potrebbe giocare in mezzo insieme a Bourabia. "Ma dobbiamo aspettare che arrivi alla sua condizione migliore per averne la controprova, anche se dal punto di vista calcistico direi che possono coesistere". All'Olimpico il debutto di Julius Beck, 17 anni e cinque mesi, il più giovane ad aver calcato i campi della serie A 2022/23 fino ad ora. "Da quando si è aggregato mi è piaciuto subito - gli elogi del tecnico -. Ha grande reattività fisica e mentale, apprende velocemente. Condividiamo dei concetti e lui cerca subito di metterli in pratica. Verosimilmente può fare tutti i ruoli del centrocampo. Ho pensato di doverne premiare l'impegno ed il percorso".

Riguardo al Monza dell'amico Raffaele Palladino. "Ho visto la partita contro la Juventus e contro la Sampdoria, hanno grande entusiasmo. A Genova hanno sfruttato la loro qualità e un animo operaio. C'è del merito di Palladino di sicuro, lo dico perché lo conosco bene e so cosa chiede alle sue squadre".