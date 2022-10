Spezia, Gotti: "Kovalenko non ci sarà, costretti a cambiare formazione"

"Affrontiamo partite importanti senza molti giocatori e con tanti altri non in condizione per giocare match interi. A Bastoni si è aggiunto Kovalenko in queste ore. Temo non ci sarà per un periodo non breve. Rivedremo il nostro modo di stare in campo, sfruttando al meglio la situazione attuale".

Così Luca Gotti, tecnico dello Spezia, in vista della sfida con la Cremonese. Centrocampo al lumicino per i bianchi, destinati ad abbandonare il 3-5-2. "Inutile forzare un'idea e mettere troppi giocatori in posizioni che non sono le loro. Siamo obbligati a cambiare qualcosa", ha detto. Ampadu potrebbe salire in mediana per tamponare le assenze, lasciando spazio ad Amian sulla linea difensiva. "Il gallese può essere utile in diverse posizioni - conferma Gotti -. Amian è quello tra i lungodegenti più vicino ad avere un minutaggio importante. Il suo ruolo? Direi terzino sulla linea a quattro, basandomi sulle partite dell'anno scorso. Nel vederlo invece ai tempi del Tolosa, mi è sembrato che possa fare il terzo difensivo nel reparto a tre con profitto".

Probabile un tridente d'attacco, con Maldini in vantaggio su Strelec per un posto accanto a Gyasi e Nzola. Sul ventenne slovacco, in grande spolvero con la sua nazionale, l'allenatore dice che "diventerà un giocatore di livello, ma l'attaccante centrale è un ruolo a cui si arriva attraverso un percorso un po' più lungo. Va aspettato. Non so se saranno due settimane, due mesi o due anni, ma rimane un potenziale importante per questa squadra". Ieri la visita al centro sportivo di Follo di una rappresentanza di tifosi che ha incontrato la squadra per testimoniare la vicinanza in un momento delicato segnato dalla brutta sconfitta a Monza, quinta in trasferta senza mai segnare. "Ci hanno trasmesso grande partecipazione, ho la consapevolezza che la squadra capisca l'importanza della partita di domani. Al massimo il problema potrebbe essere che la sentano troppo". Un successo le permetterebbe di mantenere una quota di punti rassicuranti sulla zona calda della classifica. Lo Spezia ha 8 punti, tre sulla terzultima, il Verona