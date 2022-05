Spezia, bestemmia in campo: squalificato per una giornata Provedel

di Anna Li Vigni

La società lavora i rinnovi biennali di Zoet, Provedel e Ferrer

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per una giornata, grazie alla prova tv, il portiere dello Spezia Ivan Provedel per un'espressione blasfema. Nel mentre, in attesa della prossima sfida di campionato contro l'Atalanta in calendario domenica 8 maggio, i dirigenti si muovono per definire i rinnovi. Il club di Platek starebbe definendo gli ultimi dettagli per prolungare il contratto dei portieri Jeroen Zoet e Ivan Provedel e del difensore spagnolo Salva Ferrer.