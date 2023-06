Spezia, febbre da spareggio: biglietti esauriti, formazione in alto mare

La Spezia è pronta a sostenere la squadra nello spareggio che domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia decreterà chi tra gli Aquilotti ed il Verona rimarrà in serie A o retrocederà in B. Non sono bastate 38 giornate di campionato con le due compagini che hanno terminato la stagione a pari punti. Tutto in una partita e i tifosi bianchi si sono mobilitati. Il settore riservato ai tifosi spezzini infatti è sold out e in mattinata erano rimasti meno di una decina di tagliandi disponibili nella curva nord, acquistabili solo dai residenti in Liguria o nella provincia di Massa -Carrara, confinante con quella spezzina, in possesso della Eagle Card, la tessera di fidelizzazione del club bianco.



Anche i posti nella tribuna laterale nord, altro spicchio che si colorerà di bianco, vanno verso l'esaurimento. I primi 4mila biglietti messi a disposizione dalla Lega di serie A, sugli oltre 5mila, erano andati venduti già nelle prime 24 ore. I tifosi dei gruppi organizzati si sposteranno con i pullman, sarebbero almeno una ventina quelli già prenotati, e con mezzi propri. Ma la febbre cresce anche in città e per chi non potesse affrontare la trasferta c'è l'alternativa dei locali del centro che stanno allestendo schermi nei dehor grazie ad un'ordinanza firmata dall'amministrazione comunale che ha dato il via libera alla trasmissione della partita in bar e pub.



Dal campo di allenamento intanto non arrivano buone notizie per il tecnico Semplici. La rosa è ridotta all'osso, con due squalificati (Gyasi e Amian) e sette infortunati di cui nessuno sembra veramente recuperabile. I dubbi del tecnico riguardano il modulo: in stagione ha alternato il 3-5-2 e il 4-3-3 ma senza troppa fortuna. Il primo garantisce di poter schierare tre centrali di difesa, ovvero il reparto con meno assenze. Rimane il problema del quinto di destra, ruolo per il quale ci sarebbe il solo Salva Ferrer a disposizione, ma probabilmente non con i 90 minuti nelle gambe. Intanto si è conclusa la conferenza dei servizi che ha dato il via libera all'ammodernamento della tribuna dello stadio Picco. Il cantiere vero e proprio sarà installato nei prossimi giorni, subito dopo la presentazione del progetto alla città e proseguirà anche in caso di retrocessione.