Spezia, ecco la squadra femminile: giocherà in Serie C e avrà una Academy ad Abu Dhabi

È stata presentata questa mattina la nuova società dello Spezia Calcio femminile, rinnovata con l’ingresso di CPF Edilizia. I nuovi soci sono giovani e ambiziosi con obiettivi chiari: lo sviluppo del calcio femminile in termini complessivi nel territorio della provincia spezzina, con uno sguardo internazionale grazie alla formula dell’Academy. La prima, con il marchio “Spezia Calcio Femminile”, è stata infatti aperta a Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) dove il calcio viene visto anche come mezzo di emancipazione e di libertà. Fino a pochi anni fa le donne nel mondo arabo non potevano nemmeno recarsi allo stadio, oggi, grazie alla passione per il calcio, le donne posso giocare a pallone. Una svolta epocale che ha permesso di aprire l’Academy con lo scopo di formare bambine e ragazze locali e di sviluppare attività ed eventi legati al calcio sul territorio. A partire dagli 8 anni di età, grazie all’Academy le giovani calciatrici avranno la possibilità di imparare a giocare a calcio secondo gli standard tecnici e sportivi italiani. Nel programma dell’Academy riuscire a portare una o più giocatrici arabe a giocare nel nostro campionato e coinvolgere le giocatrici dello Spezia Calcio Femminile che, per brevi periodi, saranno a Abu Dhabi per portare la loro esperienza e contribuire a formare le future calciatrici. Ma l’Academy è anche un momento di interscambio di culture e tradizioni di paesi e popoli che trovano nello sport un linguaggio unico internazionale. Per la città della Spezia una grande opportunità.

Per quanto riguarda la squadra, intanto l'obiettivo sportivo è ottenere e garantire il massimo risultato possibile con l’obiettivo della promozione in Serie B. E poi c'è la volonta di sviluppare il calcio femminile sul territorio anche attraverso il settore giovanile ispirando le donne a far parte di un cambiamento, abbattere le barriere sociali e sfidare gli stereotipi facendo ciò che amano: coinvolgere la città e i tifosi spezzini, perchè la passione per il calcio non ha limiti di genere.