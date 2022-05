Spezia, è il giorno della verità: a Udine anche la famiglia Platek

di Edoardo Cozza

Oggi alle 18 la sfida alla Dacia Arena coi liguri ancora a caccia della salvezza aritmetica: ci saranno i proprietari americani con oltre 400 tifosi al seguito

Alle 18 lo Spezia scenderà in campo a Udine per cercare di conquistare i punti che mancano per festeggiare la salvezza aritmetica. Thiago Motta non ha parlato alla stampa alla vigilia: concentrazione massima per lui e i suoi ragazzi in vista della delicatissima sfida odierna.

A dare la carica alla squadra ligure, oltre agli oltre 400 tifosi che viaggeranno alla volta del Friuli, anche i vertici dirigenziali: il presidente Philip Platek ha viaggiato con il gruppo di staff e giocatori, mentre il patron Robert sarà presente allo stadio per assistere alla penultima partita di questa Serie A.