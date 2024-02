Spezia, dopo due mesi "espugnato" il Picco: poker al Cittadella ridotto in nove

Mancava da metà dicembre la vittoria casalinga allo Spezia, che grazie al 4-2 al Cittadella torna a esultare al Picco e incamera tre punti pesantissimi nella lotta salvezza. Veneti avanti con Pandolfi in apertura, poi rimonta ligure con Di Serio e Verde prima delle espulsioni che hanno ridotto gli ospiti in nove. Nella ripresa le reti di Muhl e Moro regalano ossigeno a D'Angelo, che ha tremato solo per il momentaneo 3-2 di Magrassi.





PRIMO TEMPO

Inizio da incubo per lo Spezia: al 2' il Cittadella passa in vantaggio con una gran botto al volo di Pandolfi sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Lo Spezia fatica a trovare trame offensive interessanti e ci vuole il 21' per portare un pericolo alla porta ospite con Verde, che su punizione impegna Kastrati.

Al 25' nuovo squillo veneto con Carriero che calcia dal limite, ma manda alto sopra la traversa.

Il pareggio dello Spezia arriva al 37' con Verde, che ancora su punizione si mette in mostra: stavolta la conclusione non lascia scampo all'estremo difensore del Cittadella. Quinta rete in campionato per l'ala classe '96.

Neanche il tempo di esultare, che lo Spezia trova di nuovo la via del gol: la rimonta la firma Di Serio, bravo a colpire sul cross di Falcinelli. Al 40' è 2-1 Spezia.

Il Cittadella prova a scuotersi, con Pittarello che saggia i riflessi di Zoet: pronta la risposta del portiere spezzino.

Nei minuti finali della prima frazione la partita si mette ancora più in discesa per i padroni di casa perché Branca protesta in maniera troppo veemente e Gualtieri lo espelle. Stessa sorte, ma per doppia ammonizione, che tocca ad Angeli: il Cittadella è in nove.





SECONDO TEMPO

La ripresa si apre col tris spezzino, firmato Muhl che di testa corregge in rete la punizione di Esposito.

La confusione degli ospiti è certificata da Kastrati, che rischia grosso su un rinvio, ma riesce a recuperare prima di completare il disastro.

Al 58' Verde prova l'azione personale e poi crossa teso in area: non arriva nessun compagno a ribadire in rete.

Due minuti dopo Verde tenta la soluzione in prima persona, ma la mira è imprecisa.

Al 70' Falcinelli trova la quarta rete dei padroni di casa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Al 79' il Cittadella, in 9, riapre la gara: è il neo-entrato Magrassi ad accorciare le distanze sfruttando un pasticcio difensivo dei padroni di casa.

Lo Spezia prova a scuotersi per non rischiare oltremodo: al minuto 83 Esposito tenta la soluzione dalla distanza, palla fuori non di molto.

Nel recupero Moro serve il poker su calcio di rigore: finisce 4-2 con lo Spezia che trova tre punti d'oro e acuisce la crisi dei veneti, al quinto ko di fila.





TABELLINO





Spezia (4-3-1-2): Zoet; Mateju, Muhl, Nikolaou, Cassata (63' Vignali); Nagy, S. Esposito, Jagiello (63' Bandinelli); Verde (86' Elia); Di Serio (76' Moro), Falcinelli (76' F. Esposito). All.: D'Angelo





Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Carissoni, Frare, Angeli, Rizza (67' Baldini); Vita, Branca, Carriero (61' Danzi); Mastrantonio (46' Amatucci); Pittarello (77' Magrassi), Pandolfi (46' Sottini). All.: Gorini





Marcatori: 2' Pandolfi (C), 37' Verde (S), 40' Di Serio (S), 51' Muhl (S), 90'+2 Moro (S)





Ammoniti: Carriero (C), Mastrantonio (C), Carissoni (C), Sottini (C) Muhl (S)





Espulsi: 45' Branca (C) per proteste, 45'+2 Angeli (C) per doppia ammonizione.