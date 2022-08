Spezia, Daniel Maldini: "Qui per rendermi utile a centrare la salvezza"

di Marco Innocenti

Il trequartista arriva in prestito dal Milan: "Spero si guardi a me senza pensare a papà"

"Sono qui per crescere". Così Daniel Maldini, neo acquisto dello Spezia di Luca Gotti, in arrivo in prestito dal Milan. "Non posso deludere questo cognome - ha detto il trequartista parlando alla Gazzetta dello Sport - ma spero si guardi a me senza pensare a papà. Mi dispiace aver lasciato il Milan, ma era il momento di andare. Alla Spezia sono pronto ad adattarmi in altre posizioni e imparerò cose nuove da Gotti: potrò magari fare il falso nove, la seconda punta, il centrocampista offensivo. Vedremo. Adesso ho maggiore consapevolezza nei miei mezzi e spero che emergano. Il primo obiettivo è rendermi utile allo Spezia per raggiungere la salvezza. Poi entrare nel gruppo dell’Under 21. E ce ne sarebbe anche un altro".