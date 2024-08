Spezia, D'Angelo: "Sorpreso per licenziamento Macia". Nuove maglie vintage per ricordare il torneo 1999/2000

"È un periodo di preparazione e non siamo ancora brillanti fisicamente. Vogliamo chiaramente passare il turno. La squadra si è allenata con grande entusiasmo in estate, portandosi dietro le buone sensazioni del bel finale della scorsa stagione". Così parla Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, in vista dell'esordio stagionale sul campo della Salernitana per la Coppa Italia. Per quanto riguarda il licenziamento di Eduardo Macia, D'Angelo si è detto "sorpreso come tutti. Ci sono dinamiche societarie in cui non entro. Sono stato avvertito dall'amministratore delegato Andrea Gazzoli. Con Macia avevamo parlato fino al giorno prima". Il calciomercato è in mano a Gazzoli e al ds Melissano. "So che c'è la possibilità di cedere qualche giocatore tra quelli che hanno mercato. La società ha detto che non c'è necessità ma c'è la possibilità ed è una bella differenza. Se partissero dei titolari saranno sostituiti. Io spero che si rimanga così, senza ulteriori cambiamenti". Uno degli elementi più chiacchierati è Daniele Verde. "Mi auguro che resti anche se il mercato è lungo. Finché è qui faccio affidamento su di lui. Nelle partite amichevoli ha sempre giocato dietro le punte. È uno che lascio più libero di scegliersi la posizione rispetto agli altri viste le sue caratteristiche".

Novità anche sul fronte del look. Sono ispirate alla stagione 1999/2000 le nuove maglie dello Spezia Calcio per il prossimo campionato di serie B. Oggi come allora le firma lo sponsor tecnico Kappa in una sorta di autocitazione. In quella stagione di quasi 25 anni fa, con un giovane Andrea Mandorlini alla guida tecnica, vide il club ligure vincere il campionato di serie C2 da imbattuto dopo anni di difficoltà. Per il lancio del nuovo set sono stati invitati alcuni calciatori di allora come testimonial: il capitano Bordin, Sottili, Coti, Carlet e Milone. La nuova casacca sarà utilizzata per la prima volta lunedì sera nella gara di Coppa Italia in casa della Salernitana.