Spezia, D'Angelo si presenta: "Trovo un'ottima squadra, presto per parlare di modulo"

"Ho percepito subito la voglia dello Spezia di avermi come allenatore e questo per me ha fatto la differenza. I direttori non hanno dovuto insistere per convincermi". Sono le prime parole di Luca D'Angelo da allenatore dello Spezia. L'ex Pisa ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza.

"Secondo me c'è una buonissima squadra, con calciatori difensivi aggressivi e fisici. Credo che, soprattutto una volta recuperati gli infortunati, ci siano la struttura fisica e la capacità tecnica per esprimersi al meglio. Per parlare di modulo però è troppo presto". La trattativa è durate circa 48 ore, dopo Spezia-Ternana la società aveva già maturato l'idea di sollevare Massimiliano Alvini dall'incarico.

"Lo ringrazio come ringrazio il suo staff: ci hanno messo l'anima dovendo fermare la caduta di una squadra che viene da una retrocessione - dice il direttore tecnico Eduardo Macia -. Ha iniziato a costruire un percorso, che ora va migliorato. Questa è in primis una mia responsabilità. Abbiamo scelto una persona pragmatica ed equilibrata, un grande lavoratore. Sono i valori che metteremo in campo in tutti gli allenamenti e in tutte le partite".

L'ambiente in città è tutt'altro che sereno, dopo il vandalismo ai danni dell'auto dell'attaccante Verde e le minacce ricevute da un dirigente. "Parto da domenica sera: pur in una contestazione severa come quella che abbiamo subito, ho visto una passione che è sintomo di un tifo sano - dice l'ad Andrea Gazzoli -. Un tifo che non può essere vicino a quel tipo di episodi. Abbiamo preso una decisione netta e di grande responsabilità, che auspico coinvolga città e tifosi. Gli episodi finiscono lì, andiamo avanti".